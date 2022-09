Guardiani della Galassia Holiday Special: ecco i Funko POP!

Funko ha diffuso le immagini ed ha aperto i pre-order per i Funko POP! tratti da Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale natalizio dedicato ai personaggi del Marvel Cinematic Universe che uscirà a dicembre su Disney+.

Qui sotto trovate le immagini dei Funko POP! tratti da Guardiani della Galassia Holiday Special. I pezzi saranno in vendita a partire da ottobre negli Stati Uniti, mentre in Italia l’arrivo è previsto per il 2023, al prezzo di 14,95 euro.

Parlando a Collider James Gunn ha dichiarato sul Guardiani della Galassia Holiday Special:

Sarà una storia inserita all’interno del canone, e si conosceranno delle cose necessarie da sapere prima di vedere Guardiani della Galassia 3. Sarà grandioso, sono molto felice a riguardo. Girerò l’Holiday Special assieme al film, utilizzando gli stessi set, ovviamente anche gli stessi attori, però, lo Special uscirà prima di Guardiani della Galassia 3.

Perché l’idea degli Special viene spesso associata ad un qualcosa di leggero ed a volte anche un po’ trash, soprattutto se si considera l’Holiday Special per eccellenza che è quello dedicato a Star Wars (che a James Gunn, tra l’altro, è piaciuto).

Potrebbe interessarti anche questa news: