1899: il video annuncio della data d’uscita della serie Netflix

Emily Beecham, Aneurin Barnard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Miguel Bernardeau, Andreas Pietschmann, Maciej Musial e altri membri del cast annunciano, in un video ufficiale, la data di esordio della nuova agghiacciante serie 1899 su Netflix: il 7 novembre. C’è molta attesa per questo nuovo show, dato il successo riscosso dalla precedente opera del suo autore Baran bo Odar, ideatore dell’apprezzatissimo Dark.

Sinossi:

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

