Tyler Rake 2: sneak peek del film sequel con Chris Hemsworth

25—Set—2022 / 12:59 AM

Chris Hemsworth e il regista Sam Hargrave ci portano dietro le quinte di Tyler Rake 2 con uno sneak peek dall’atteso film sequel Netflix, in cui possiamo notare come le acrobazie sullo schermo sono stupefacenti tanto quanto gli enormi preparativi dietro le quinte per poterle girare.

Chris Hemsworth torna nei panni di Tyler Rake nel sequel dell’omonima pellicola d’azione di successo targata Netflix. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l’australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali. Ad attenderlo c’è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.

Hemsworth torna a lavorare con il regista Sam Hargrave in una produzione AGBO di Joe e Anthony Russo con la sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film, affiancata da Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il film uscirà nel 2023.

