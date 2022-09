Milano Wine Week: attesa la quinta edizione

Torna dall’8 al 16 ottobre la Milano Wine Week, il grande evento non fieristico italiano dedicato al vino. Un approccio mirato all’avvicinamento dei consumatori con l’obiettivo di invadere le città con degustazioni, concerti e momenti da condividere. A Milano, Palazzo Serbelloni accoglierà le iniziative principali con l’Enoteca di Milano Wine Week. Qui si potrà degustare ottimo vino con sommelier ed esperti interagendo con i produttori.

Ci saranno Forum dedicati a giovani e sostenibilità. Poi una Wine Escape Room, la degustazione per festeggiare i 20 anni del Touring Club, l’assaggio di oltre 200 vini selezionati dalla Guida Vinibuoni d’Italia. Infine, la novità della Champions Wine, speciale evento in occasione della partita di calcio programmata il 12 ottobre. Un modo per raccontare il vino al fianco del calcio. Poi il ritorno dei Wine District, in questa edizione sono in tutto sei.

Il 10 ottobre ci sarà la seconda edizione degli MWW Awards. Qui si premieranno le migliori selezioni vinicole italiane per il Premio Carta Vini (somministrazione) e per il Premio Wine Retail (distribuzione). L’8 ottobre Slow Wine presenterà la nuova edizione dalla Guida con un banco d’assaggio a Superstudio.

Il contributo di ICE-Maeci ha favorito l’incoming di operatori esteri, dando ancor più la possibilità alle imprese e ai consorzi italiani di offrire visibilità e dare valore all’alta qualità dei loro prodotti, durante momenti di scambio e speciali masterclass. Al lato trade della manifestazione si affianca un ricco calendario di appuntamenti dedicati al pubblico: gli amanti del vino anche quest’anno potranno partecipare a degustazioni e aperitivi, ma anche accreditarsi a nuovi eventi speciali, ancora più immersivi e innovativi. Desideriamo che il linguaggio del mondo del vino diventi sempre più fruibile per il pubblico; facilitare la comunicazione permetterà anche ai meno esperti di apprezzare tutte le sfumature di un buon calice di vino.

Federico Gordini, presidente di MWW Group, l’organizzazione che cura l’evento