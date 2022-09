The Crown 5: la quinta stagione uscirà su Netflix a novembre

Durante TUDUM è stata rivelata la data di distribuzione di The Crown 5, la quinta stagione della serie Netflix, che, sull’onda della morte della regina Elisabetta II, ha ottenuto un notevole incremento di attenzione. The Crown 5 arriverà su Netflix il 9 novembre.

Nella quinta stagione di The Crown vedremo Imelda Staunton (“Harry Potter”) prendere il posto di Olivia Colman nei panni della regina, mentre Jonathan Pryce (“The Two Popes”) sarà il principe consorte Filippo. Dominic West (“The Affair”) vestirà i panni di Carlo, Elizabeth Debicki (“Tenet”) sarà la principessa Diana, Lesley Manville (“Maleficent: Mistress of Evil”) farà Margaret, e Jonny Lee Miller (“Elementary”) interpreterà il primo Ministro John Major.

Dopo la morte della regina le riprese della sesta stagione di The Crown sono state interrotte. A riguardo, ecco le parole di Peter Morgan, produttore e creatore del progetto:

Stoppiamo le riprese per una questione di rispetto. The Crown è una lettera d’amore a Elisabetta II, e per il momento non voglio aggiungere altro, se non silenzio e rispetto. Mi aspetto che le riprese vengano fermate.

Potrebbe interessarti anche questa news: