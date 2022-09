Lupin 3: il teaser ufficiale della serie Netflix

L’evento TUDUM è stato utile anche per offrire un’anteprima su Lupin 3, la serie TV con Omar Sy che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming Netflix. Durante TUDUM sono state mostrate anche delle anteprime da Mercoledì ed Heart of Stone.

Ecco il teaser ufficiale di Lupin 3.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.