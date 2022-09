L’Xbox Series X presto sarà anche bianca? Un video della Logitech accende le speranze dei fan

E se Microsoft proponesse l’Xbox Series X anche nella colorazione bianca? Al momento la console è disponibile esclusivamente in nero, mentre il colore bianco è un’esclusiva della – meno potente – Xbox Series S. Eppure eccola là: in un video pubblicato dalla Logitech compare una Series X completamente bianca — ora c’è chi si chiede se si tratti di una nuova console che presto sarà disponibile per tutti.

Possibile che Logitech si sia lasciata sfuggire una notizia del genere, senza che Microsoft si mettesse di mezzo? Quantomeno è inverosimile. L’Xbox Series X bianca è stata notata dal sito The Verge in un recente spot promozionale delle cuffie Astro Gaming.

Sullo sfondo troviamo un gran numero di prodotti diversi: c’è la PS5, la sopracitata Xbox Series X, i due rispettivi controller e anche due microfoni Blue Yeti, nati dalla collaborazione tra Logitech e Blue.

Lo spot è stato pubblicato soltanto a pochi giorni dall’annuncio della G Cloud Gaming Handheld, una console portatile progettata per il cloud gaming e perfettamente compatibile con i giochi in cloud dell’Xbox Game Pass.

Non sarebbe la prima fuga di notizie di questo tipo, ricorda sempre The Verge. Dall’Elite Controller bianco per l’Xbox Series X, alla stessa Xbox Series S, passando per la Xbox One S. Sono tutti prodotti che sono stati rivelati dai leaker prima che Microsoft potesse annunciarli ufficialmente.

A differenza di The Verge, noi non siamo particolarmente ottimisti. Il tema principale dello spot della Logitech è proprio il bianco ed è molto probabile che l’azienda abbia customizzato una Xbox Series X utilizzando una cover non ufficiale, proprio per non rovinare l’equilibrio cromatico del video. Insomma, non si tratterebbe di una Xbox Series X realmente prodotta da Microsoft, ma soltanto di un modello personalizzato appositamente per questo spot.