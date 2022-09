Il OnePlus Nord Watch non ha più segreti: svelati i render ufficiali e la scheda tecnica

In teoria i nuovi OnePlus Nord Watch verranno presentati ufficialmente solamente tra pochi giorni, in pratica non hanno più segreti.

In teoria i nuovi OnePlus Nord Watch verranno presentati ufficialmente solamente tra pochi giorni, in pratica – grazie agli instancabili leaker – conosciamo già tutto. Una fuga di notizie ha portato alla pubblicazione dei render dello smartwatch, di cui conosciamo anche la scheda tecnica completa.

Le immagini provengono dal leaker Ishan Agarwal, che li ha pubblicati in collaborazione con il portale 91mobiles. Partiamo dalla scheda tecnica: il display è un AMOLED da 1,78 pollici con risoluzione 368×448, refresh rate a 60Hz, 326ppi e luminosità massima di 500nit. OnePlus offrirà diverse possibilità di personalizzazione, grazie a ben 100 quadranti digitali diversi.

Il OnePlus Nord Watch è il primo wearable targato Nord, il marchio dedicato ai prodotti entry-level e mid-range dell’azienda cinese (e che forse potrebbe diventare uno spinoff indipendente). Sarà disponibile in due colori: nero e blu. La corona invece è a destra ed è in posizione centrale.

Il dispositivo sarà dotato di un piccolo arsenale di sensori per monitorare salute e attività sportiva: troviamo 105 modalità fitness, oltre che la rilevazione del battito cardiaco e dei livelli di SpO2. L’autonomia? Fino a 10 giorni con una singola ricarica, 30 se lo smarwatch viene tenuto costantemente in standby. Si può usare anche con gli iPhone, e non soltanto con gli smartphone Android. Piuttosto, non abbiamo ancora informazioni sul prezzo di lancio e sulla sua disponibilità in Europa.