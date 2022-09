DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer al primo posto tra le serie Netflix

Ieri, 21 settembre, è stata distribuita su Netflix la serie DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, che già ha conquistato gli utenti della piattaforma streaming, considerando che si è piazzata subito al primo posto tra i telefilm più visti.

Il successo di DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è avvalorato anche dalle reazioni degli stessi appassionati, che hanno fatto notare come il telefilm sia piuttosto disturbante, ed abbia provocato delle reazioni particolari dopo la visione. Ecco raccolti alcuni commenti.

the Dahmer series on Netflix really has me feeling sick to my stomach fr and im barely on episode 3… — マギーラモス (@_tsukuy0mi) September 22, 2022

Dopo aver visto la serie su Dahmer ho sentito dolore allo stomaco, e sono appena arrivata al terzo episodio.

I’ve seen all the documentaries and another movie about Jeffrey Dahmer but this Netflix series has to be the most disturbing and sad of them all. The police as well totally let the victims and their families down. — Courtney 🦋 (@lillchowmein) September 22, 2022

Ho già visto tutti i documentari ed un film su Dahmer, ma questa serie è la più disturbante tra tutte.

Jeffrey fucking Dahmer by the way. What a sick sick motherfucker. Watching this Netflix series like 👀 the details from his murders are VILE — Shannon ✨🧡 (@shannxon_) September 22, 2022

Sto guardando la serie con gli occhi sgranati, i dettagli delle sue uccisioni sono disgustosi.

that Dahmer series on Netflix is .. horrific. simple — سمية (@SuSanari6) September 22, 2022

La serie su Dahmer è puro horror, semplice.

Nah this Dahmer series on Netflix is something different. It's giving me proper chills. — Casey-Amber (@ItsCaseyAmber) September 22, 2022

Questo telefilm mi sta mettendo i brividi.

The new Dahmer series is so disturbing, I’ve read alot about Jeffrey but seeing it portrayed through a Netflix series just makes it uncomfortable 💀 — Lauren 🌜 (@lauren97__) September 22, 2022

La serie su Dahmer è disturbante. Ho letto molto su di lui, ma questo telefilm Netflix è veramente inquietante.

Questa è la descrizione della serie:

L’attrice premio Emmy Niecy Nash regala una straordinaria interpretazione nei panni di Glenda Cleveland, un’attenta abitante del vicinato che lotta per la giustizia in DAHMER – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer (Evan Peters) ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l’attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto del razzismo sistemico e dell’incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio. Il cast include anche Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller e Dyllón Burnside.