Animali: come aiutarli a vivere al meglio l’autunno?

Anche gli animali, come noi, hanno bisogno di essere aiutati per affrontare l’arrivo dell’autunno. Ecco gli accorgimenti da adottare.

L’arrivo dell’autunno porta l’uomo a dei cambiamenti, ma anche a capire il bisogno di concentrarsi di più sul benessere personale. Ecco che questo succede anche agli animali. Pure i nostri amici a quattro zampe possiedono un loro corredo con copertina, cucce comode, tappetini e molto altro. Ecco che si devono igienizzare gli accessori, inclusi giochi e ciotole. Consigliato vivamente l’uso di saponi specifici.

Noi abbiamo bisogno di maglioni pesanti, mentre gli animali domestici hanno una loro folta pelliccia. Il loro pelo si rinnova e necessitano di essere spazzolati di frequente, curando anche la cute. Dopo il periodo estivo torna anche l’appetito. L’alimentazione dei nostri animali cambia durante l’anno, ma in modo molto leggero. Ecco che l’autunno potrebbe essere utile per migliorare l’apporto nutritivo, relativo a qualità e quantità di cibo. Ideale è rivolgersi a un veterinario.

Insieme a una dieta equilibrata bisogna affiancare un supporto complementare per aiutare il sistema immunitario di cani e gatti, favorendo gli anticorpi. Ciò serve per prepararsi all’inverno. Importante anche curare la salute della pelle e la lucentezza del pelo.

Quando le giornate diventano brevi e non si ha voglia di uscire o allungare una passeggiata, anche i gatti diventano più pigri e dormiglioni. Fare esercizio fisico quindi è importante sia per l’uomo sia per gli animali. Un modo per divertirsi insieme giocando. Un toccasana per l’umore e per rafforzare l’amicizia.