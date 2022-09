Sono Lillo: la serie original di Prime Video con Lillo Petrolo

Sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma la nuova serie original di Prime Video Sono Lillo, di cui sono state rilasciate le prime immagini.

La nuova serie Original italiana Sono Lillo verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione non competitiva “Freestyle”. L’attesa serie è diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind) e creata da Pasquale Petrolo (Lillo), Matteo Menduni e Tommaso Renzoni – che hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura – e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

La serie Original in otto episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Accanto a Lillo anche Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto; completano il cast come guest star di puntata amati volti del piccolo e grande schermo tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz.

Sinossi: Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh… c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare sé stesso dietro la maschera che si è costruito.

Leggi anche: