OnePlus 10 Pro: disponibili Android 13 e OxygenOS 13, parte il roll out globale

OnePlus annuncia l’arrivo di Android 13 e OxygenOS 13 sul suo top di gamma. Il rollout che introduce finalmente Android 13 sul OnePlus 10 Pro è iniziato in queste ore. Avverrà in modo graduale: il che significa che non tutti gli utenti riceveranno l’aggiornamento allo stesso momento e per alcuni potrebbe essere necessario aspettare un po’ più a lungo.

OxygenOS 13 introduce il nuovo Aquamorphic Design, una nuova interfaccia con un design che OnePlus definisce “organico e minimalista”. Ci sono numerose altre novità, alcune riguardano le animazioni dell’interfaccia, altre invece sono orientate verso un potenziamento dell’esperienza d’uso del telefono — come il potenziamento della crittografia dei file nascosti nella cassaforte, o i miglioramenti apportati a HypeBoost GPA 4.0 per aumentare le prestazioni dei videogiochi. L’aggiornamento introduce anche diversi nuovi temi e widget per la homepage.

Per scaricare l’aggiornamento – che porta il firmware alla versione NE2213_11.C.19 – è necessario disporre di almeno 5GB di spazio, inoltre il telefono deve avere almeno il 30% di batteria al momento dell’inizio del download.