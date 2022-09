Lost: 18 anni fa usciva il primo episodio della serie TV

Era il 22 settembre 2004 quando il mondo della televisione veniva sconvolto da un telefilm che avrebbe cambiato la storia del piccolo schermo: stiamo parlando di Lost. Oggi gli appassionati di tutto il mondo celebrano questo importante anniversario portando in tendenza l’hashtag #Lost.

Ecco alcuni dei post degli appassionati su Twitter che hanno celebrato questo anniversario.

Era il 2004 quando 18 anni fa, oggi, il Volo Oceanic 815 spariva nel nulla tra Sydney e Los Angeles. L’inizio di una grande era per le serie tv.#Lost pic.twitter.com/CIz44HNoi7 — Game Of Series (@gameof_series) September 22, 2022

Esattamente 18 anni fa il mondo delle serie tv veniva rivoluzionato con la messa in onda della prima puntata di #Lost #lostanniversary pic.twitter.com/STXVDxnEJr — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) September 22, 2022

Per me Lost sarà sempre uno dei capolavori massimi e questa scena qua #LostAnniversarypic.twitter.com/2EuQomKPnn — Riccardo (@Dulafive) September 22, 2022

Oggi, DICIOTTO anni fa, andava in onda su ABC il primo episodio di #Lost. Nulla sarebbe stato più come prima, in tv. E lo prendo come un segno per il corso di “Forme della serialità televisiva contemporanea” che comincio oggi @unibo. #citem pic.twitter.com/aE3X1EzxaJ — Luca Barra (@luca_barra) September 22, 2022

18 anni fa, oggi.

Il volo Oceanic 815 si perse nel nulla tra Sydney e Los Angeles.

La televisione non sarebbe più stata la stessa. #Lost — Rasquelto (@rasquelto) September 22, 2022

Sono passati 18 anni da quel 22 settembre 2004. Hai rivoluzionato il mondo delle serietv degli anni 2000. Buon anniversario #Lost #lostanniversary #4815162342 #serietv #telefilmaddicted pic.twitter.com/HNdT2oB2CN — Max815✈️🏝️ (@max815) September 22, 2022

Molti appassionati hanno sottolineato il fatto che Lost sia stato una produzione capace di cambiare radicalmente la prospettiva sulla serialità televisiva a livello mondiale. La qualità di scrittura del progetto ha portato all’affermazione di J.J. Abrams e Damon Lindelof. In particolare quest’ultimo ha continuato a lavorare sulle serie TV, tirando fuori altre grandi produzioni come The Leftovers e Watchmen, dimostrando che anche con le produzioni sui fumetti si possono portare sul piccolo schermo telefilm di grandissima qualità.

La serie TV Lost realizzata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per il network televisivo ABC andò avanti fino a maggio del 2010 per 114 episodi. In Italia andò in onda inizialmente su Fox, per poi arrivare anche sulle reti Rai. Attualmente Lost è disponibile sulla piattaforma Disney+.

