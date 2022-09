I Fantastici 4: Jeff Kaplan & Ian Springer scriveranno la sceneggiatura

Per il progetto cinematografico su I Fantastici 4 dei Marvel Studios sono stati trovati gli sceneggiatori: stiamo parlando di Jeff Kaplan e Ian Springer. Il duo affiancherà Matt Shakman, che si occuperà della regia del lungometraggio.

Tra le esperienze cinematografiche di Jeff Kaplan e Ian Springer possiamo menzionare Disaster Wedding. I due autori non hanno avuto altre grosse produzioni alle spalle, perciò sembra che i Marvel Studios siano intenzionati a dare spazio a degli sceneggiatori emergenti e a delle idee fresche.

Ad oggi non sono trapelate notizie riguardo alla storia che verrà messa al centro del film sui Fantastci 4. In precedenza abbiamo visto l’interprete John Krasinski vestire i panni di Mr. Fantastic nel lungometraggio Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Non è stato confermato, però, se l’attore sarà presente anche in questo nuovo adattamento.

Fino ad ora sono stati prodotti quattro lungometraggi sui Fantastici 4, una prima produzione targata Roger Corman è uscita negli anni Novanta, mentre nel 2005 è uscito I Fantastici 4, seguito da I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007, e da Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, sfortunato reboot del 2015.

