Apple Watch Ultra: le prime applicazioni esclusive sono già disponibili sullo store

Il nuovo Apple Watch Ultra sarà disponibile ufficialmente a partire dal 23 settembre, mentre in queste ore stanno uscendo le prime recensioni dei siti americani specializzati (che ne stanno parlando piuttosto bene). In vista del lancio, le prime applicazioni esclusive per il modello Ultra hanno fatto già la loro comparsa sull’App Store.

L’Apple Watch Ultra è il capostipite di una nuova linea di prodotti wearable. È un prodotto dedicato agli sportivi esigenti, che hanno la necessità di uno smartwatch progettato per resistere anche in condizioni estreme. Anche nelle profondità dei mari, tant’è che l’Apple Watch Ultra può essere utilizzato anche per le immersioni amatoriali (fino a 40 metri).

E non a caso una delle prime applicazioni disponibili sull’App Store è proprio Depth, cioè un’applicazione che trasforma l’Apple Watch Ultra in un computer subacqueo in grado di guidare l’utente durante le immersioni, monitorando profondità, temperatura e tempo speso sott’acqua.

L’altra applicazione si chiama Siren: permette all’Apple Watch Ultra di emettere un allarme ad 86db, e quindi in grado di essere sentito ad una distanza di 180 metri. È una funzione pensata per gli amanti delle escursioni in alta montagna, e più in generale per chi rischia di trovarsi in una situazione di pericolo (pensate anche agli amanti della speleologia).

Entrambe le applicazioni hanno un’interfaccia semplificata progettata per consentire all’utente di controllare facilmente lo smartwatch mentre si è impegnati in altre attività fisiche. Entrambe le applicazioni possono essere installate esclusivamente sul nuovo Apple Watch Ultra.