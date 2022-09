WhatsApp continua a puntare sugli Avatar, che presto saranno un po’ come i Memoji della Apple

Anche WhatsApp entra nel vortice del metaverso, la nuova priorità della compagnia di Mark Zuckerberg. L’app di messaggistica punta sugli avatar, che un domani potranno essere utilizzati anche durante le videochiamate.

Insomma, sarà possibile chiamare un contatto e invece di mostrargli la nostra vera faccia potremmo scegliere di farci rappresentare da un avatar 3D. La novità era stata scoperta all’interno della versione 2.22 15.5 della beta per Android di WhatsApp, e noi ve ne avevamo parlato qui.

L’ultimo aggiornamento, con la versione 2.22.21.3, ha portato alcune migliorie a questa funzione. In particolare, dopo l’aggiornamento è stato introdotto un nuovo meccanismo che consente di creare automaticamente degli sticker a partire dall’avatar salvato su WhatsApp. Si tratterebbe, fondamentalmente, di un concetto molto simile alle Memoji già implementate da Apple sui suoi iPhone.

Probabilmente un domani sarà anche possibile utilizzare l’avatar come immagine del profilo su WhatsApp, in modo molto simile a quanto è già possibile fare su Snapchat con i Bitmoji. Gli avatar non sono presenti soltanto su WhatsApp, ma anche su Facebook e Instagram. Peraltro, gli avatar sono anche al centro dell’esperienza di Horizon World, il social in realtà virtuale di Meta.