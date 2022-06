WhatsApp vuole introdurre le videochiamate con gli avatar. Sarà possibile interagire nelle chiamate con gli amici utilizzando un personaggio in 3D. La novità è stata scovata all’interno del codice della versione 2.22.15.5 beta per Android.

Non sappiamo quando la nuova feature verrà introdotta nella versione ufficiale dell’app di messaggistica. Le videochiamate con gli avatar non sono ancora state annunciate ufficialmente da WhatsApp e prima del loro arrivo potrebbero dover passare ancora diversi mesi.

La funzione si basa sui nuovi avatar di Meta, gli stessi che hanno fatto recentemente il loro debutto su Instagram e Facebook. Concettualmente sono simili ai Bitmoji e Memoji già introdotti da Snapchat e Apple.

L’idea è che l’utente possa creare un avatar personalizzato con le sue fattezze, e che questo avatar possa poi essere utilizzato per arricchire le storie su Instagram o per creare emoji e gif personalizzate. Un domani gli avatar di Meta potranno anche sostituirci nelle videochiamate.

Nel codice della beta compare un nuovo comando chiamato ‘Switch to avatar’. La funzione al momento non è attiva, come spiega il sito specializzato WABetaInfo. Si tratta ancora di un ‘work in progress’, di una funzione che deve ancora finire la sua fase di sviluppo. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.