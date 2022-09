Return to Monkey Island, patch 1.2 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Return to Monkey Island si aggiorna con l’arrivo della patch 1.2 che risolve alcuni piccoli bug e migliora le performance su PC, in particolare sui sistemi più lenti, rendendo così l’esperienza di gioco più fluida. Inoltre, l’aggiornamento risolve anche un problema legato all’utilizzo del controller con la verisione Windows del gioco.

Return to Monkey Island è stato accolto più che positivamente dalla critica internazionale e a sole poche ore dal lancio ha raggiunto il primo posto in classifica tra i giochi più venduti su Steam. Il gioco prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood, con il classico umorismo che contraddistingue da sempre le surreali avventure firmate da Ron Gilbert.

Return to Monkey Island è disponibile ora su PC al prezzo di 22,99 euro e su Nintendo Switch a 24,99 euro.