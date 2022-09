Return to Monkey Island è il gioco più venduto su Steam a poche ore dal lancio

Dopo esser stato accolto con voti estremamente positivi dalla stampa internazionale, Return to Monkey Island raggiunge un altro traguardo, posizionandosi al primo posto della classifica dei giochi più venduti su Steam a sole poche ore dal lancio.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Return to Monkey Island è il gioco più venduto su Steam seguito da Soulstice, l’hack ‘n’ slash tutto italiano disponibile da oggi su console e PC e Cyberpunk 2077. In generale, dunque, sembra che la nuova attesissima avventura di Ron Gilbert abbia fatto centro, riportando la serie agli antichi fasti e donando finalmente agli appassionati della saga il vero terzo capitolo che tanto avevano atteso.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood e di tanti altri volti noti della serie.

Return to Monkey Island è disponibile ora su PC al prezzo di 22,99 euro e su Nintendo Switch a 24,99 euro.