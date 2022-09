PS VR2: nuovo trailer mostra i giochi e le caratteristiche esclusive del visore

Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a PS VR2, il suo nuovo visore per la realtà virtuale. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo ai giochi e alle caratteristiche del visore. Com’è noto, PS VR includerà alcune feature next-gen offrendo un’alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato.

Il filmato ci ricorda che il nuovo visore offrirà una grafica 4K HDR con una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation VR originale. Ci sarà un sistema di feedback aptico, sia nel visore che nel controller, che include anche i grilletti adattivi come il DualSense di PS5. Inoltre, il video ci permette di dare uno sguardo anche al sistema di eye tracking, che consente ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici e a tante altre feature esclusive.

Per quanto riguarda i giochi, il trailer di PlayStation VR2 mostra alcuni spezzoni di Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man’s Sky, Resident Evil Village ed infine anche di The Walking Dead Saints and Sinner Retributon. Questi, però, saranno solo alcuni dei titoli annunciati per il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, come dimostra il video pubblicato ieri da PSVR2 Without Parole, che riporta gli oltre 40 giochi confermati per PS VR2.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che PS VR2 non ha ancora una data d’uscita. Il suo debutto sul mercato è previsto per l’inizio del 2023.