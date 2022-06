Horizon: Call of the Mountain per PS VR 2, trailer di gameplay dallo State of Play

Come preannunciato da Sony, Horizon: Call of the Mountain è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un trailer di gameplay. Ecco il video.

Horizon: Call of the Mountain è tornato a mostrarsi con un trailer di gameplay in occasione dello State of Play. Come preannunciato da Sony, l’avventura ambientata nel mondo di Horizon e sviluppata esclusivamente per il nuovo visore PlayStation VR 2, si è finalmente mostrata in azione in occasione dell’evento di questa sera.

Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo ad alcuni affascinanti scorci del mondo virtuale di Horizon e a diverse meccaniche che andranno a caratterizzare l’avventura. I giocatori vestiranno i panni di un nuovo personaggio di nome Ryas, usando arco e frecce per sopravvivere.

Oltre alla campagna principale, Call of the Mountain includerà anche una modalità chiamata River Ride, che consentirà ai giocatori di godersi i meravigliosi panorami del mondo di Horizon da un’altra prospettiva, sebbene non esente da pericoli: durante l’attraversamento del fiume, infatti, alcune macchine potrebbero tentare di saltare a bordo della barca.

Al momento non c’è ancora una data di uscita fissata per Horizon Call of the Mountain, che potrebbe a questo punto accompagnare il debutto sul mercato di PlayStation VR2 di cui ancora oggi non si conosce la data di lancio.