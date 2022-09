PS VR2, un video mostra gli oltre 40 giochi confermati: ecco la lista

Un video mostra gli oltre 40 giochi confermati per PlayStation VR2. Ecco la lista completa.

In attesa di conoscere data d’uscita e prezzo ufficiale di PS VR2, diamo uno sguardo a questo video, realizzato dallo youtuber PSVR2 Without Parole, che riporta gli oltre 40 giochi confermati per il nuovo visore.

Ecco l’elenco completo dei giochi presenti nel video:

Aliens VR

Alvo

After Life

Among US VR

Blacktop Hoops

Black Trail VR

Cave Digger 2: Dig Harder

Demeo

Distortion VR

Do not Open

Engram

Firewall Ultra

The Exorcist: Legion VR – Sin

Firmament

Galaxy Kart VR

Ghostbusters VR

Ghosts of Tabor

Golf+

Green Hell VR

Hellsplit Arena

Horizon: Call of the Mountain

Hubris VR

Hyperstacks

Kayak VR: Mirage

Low-FI

Madison

Medieval Dynasty

No Man’s Sky

Pavlov

Project Louisiana: The Bounds VR

Propagation: Paradise Hotel

Requisition VR

Resident Evil 4 Remake (non è chiaro se sarà il gioco completo)

Resident Evil Village

Runner

Saints & Sinners 2 Chapter 2

Samurai Slaughter House

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok

Soul of Kaeru

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

The Twilight Zone

Ultrawings 2

Volcanic Core

Wandering in Space

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la lista non include i titoli già annunciati per il nuovo visore ma ancora privi di nome ufficiale.

PS VR2 sarà disponibile ad inizio 2023.