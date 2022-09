La Toyota Yaris GR Sport arriva anche in Italia, si parte da 32.900 euro

Anche la Toyota Yaris Cross ha una versione GR Sport, è stata annunciata lo scorso luglio ed è finalmente disponibile anche in Italia. Il piccolo SUV, a differenza della city car, riceve un trattamento solo ‘parziale’. Il powertrain ibrido, infatti, rimane inalterato. A cambiare è più che altro il look del veicolo – più aggressivo -, oltre che assetto e dinamica di guida.

In Italia si parte da 32.900 euro. Al lancio è previsto un prezzo promozionale di 28.400 euro, reso possibile dall’Hybrid Bonus di 4.500 euro a cui si accede in caso di finanziamento Toyota Easy e permuta o rottamazione. È possibile optare anche per la soluzione Toyota Easy, che prevede un anticipo di 6.070 euro e 48 rate da 239 euro.

È la versione GR Sport o il modello normale? Forse quando l’auto è in movimento non sarà poi così facile capirlo, visto che per quel che riguarda gli esterni le modifiche sono minime. Certo, troviamo in tutta la sua fierezza il badge GR Sport, ma per il resto bisogna accontentarsi dei nuovi cerchi in lega da 18 pollici con le pinze freno di colore rosso e poco altro. Qualche novità la troviamo piuttosto all’interno dell’abitacolo, dove ci accolgono i sedili sportivi in pelle e tessuto, oltre che la pedaliera in alluminio e il volante griffato GR.

Lato prestazioni, la novità più importante riguarda l’assetto, con l’altezza da terra che è stata abbassata di 10 mm per favorire la dinamica di guida. Dinamica che viene ottimizzata anche da una rinnovata precisione dello sterzo, oltre che dai rinforzi speciali sotto alla scocca.

Come anticipato, il powertrain non è stato toccato: la Toyota Yaris Cross GR Sport monta sempre i 116 CV (85 kW) della versione attualmente in vendita in Italia. Toyota comunque – senza entrare nei dettagli – ha parlato di alcuni affinamenti per garantire una maggiore risposta del motore, rendendolo più adatto ad una guida sportiva.