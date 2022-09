Emancipation: il nuovo film con Will Smith in uscita a dicembre

Il giornalista Jeff Sneider ha rivelato che Apple TV+ ha programmato l'uscita di Emancipation con Will Smith per questo dicembre.

Dopo le conseguenze derivate dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, sembra che il percorso cinematografico dell’interprete sia pronto a ricominciare, considerando che Apple TV+ ha stabilito per dicembre l’uscita di Emancipation, il nuovo progetto con Will Smith coinvolto.

La notizia è stata rivelata dal giornalista Jeff Sneider, che ha sottolineato come Emancipation sia pronto a uscire per Apple TV+ all’inizio di dicembre. Si tratta di un progetto per cui in passato si è parlato di una nuova possibile candidatura agli Oscar per Will Smith.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock si era parlato di un’uscita di Emancipation slittata al 2023. La regia è stata affidata ad Antoine Fuqua.

La storia vera al centro del film è quella di Peter, uno schiavo nella Louisiana del 1863, acquisito da John e Bridget Lyons. Dopo aver ricevuto una fustigazione che lo ha quasi ucciso Peter decide di fuggire al Nord, e di unirsi all’esercito unionista. La foto fatta dal medico dell’esercito alla schiena di Peter verrà pubblicata proprio in quel 1863, diventando il simbolo della crudeltà compiuta nei confronti degli schiavi nel sud degli Stati Uniti.