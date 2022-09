Pixel Watch, Pixel 7 e 7 Pro: svelate le date di lancio?

20—Set—2022 / 10:08 AM

Forse conosciamo la data di lancio dei nuovi Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch. Le informazioni arrivano da una fonte relativamente sconosciuta, ma sono state suffragate da alcune fonti più credibili.

Secondo un blog tedesco (ripreso tuttavia anche dal più noto Roland Quand), a partire dal 6 ottobre tutti i nuovi smartphone made by Google saranno disponibili per il preordine attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Per le prime consegne bisognerà aspettare altri 10 giorni, cioè il 18 ottobre.

E il Pixel Watch? Per il primo smartwatch di Google le cose si fanno un po’ più complicate. Secondo diverse fonti, il dispositivo verrà messo in vendita a partire dal 4 novembre. Si tratterebbe di una data di lancio più in là con il tempo rispetto a quella dei due nuovi Pixel 7.

Con ogni probabilità, il Pixel Watch verrà presentato assieme ai due telefoni, dunque il 6 ottobre. Ci si aspetta che Google mantenga aperti i preordini per un tempo prolungato, iniziando le spedizioni vere e proprie solamente ad inizio novembre.

I siti più autorevoli – come Phone Arena – tendono ad escludere che l’appuntamento del 6 ottobre darà spazio anche ai nuovi Pixel Tablet (forse saranno due, incluso il modello Pro), per vederli probabilmente bisognerà aspettare l’anno prossimo.

Tornando ai Pixel Watch, in questi giorni sono anche usciti i probabili prezzi dei due modelli: la versione Wi-Fi dovrebbe partire da 250 dollari, mentre quella con LTE costerà 399 dollari. Il Pixel Watch sarà disponibile nei colori Chalk, Charcoal e Obsidian.