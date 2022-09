iPhone 14, quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente la batteria? Il risultato dei primi test

Durante la presentazione dei nuovi iPhone 14, Apple non ha riservato molto spazio alle performance delle batterie dei nuovi telefoni. Come avevamo già visto negli anni scorsi, l’azienda statunitense non sembra granché interessata ad inseguire i rivali cinesi nella corsa alle ricariche ultra-rapide, e questo ovviamente si riflette nelle sue strategia di comunicazione.

Ma poco importa, ad una settimana dal lancio stanno emergendo sempre più dettagli interessanti sulla nuova generazione di smartphone targati Apple. Così, grazie ad un test indipendente pubblicato dal sito Chongdiantou, possiamo finalmente farci un’idea sui tempi di ricarica di tutti i nuovi iPhone 14.

Oggi gli iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max supportano rispettivamente una ricarica a 25 e 27W. Per questo motivo, è raccomandabile utilizzare l’adattatore USB-C ufficiale da 30W. Inutile scegliere adattatori più potenti, tanto la velocità di ricarica non sarebbe supportata. Per capirci, brand come OnePlus vendono i loro smartphone top di gamma assieme a caricabatterie da 80W, mentre alcuni smartphone Xiaomi e Realme supportano i 100W.

Curiosamente, Chongdiantou ha scoperto che è possibile ricaricare l’iPhone 14 Pro Max anche utilizzando l’alimentatore da 29W progettato per i MacBook da 12 pollici e che questo porterebbe ad una velocità di ricarica di picco a 29W, quindi leggermente sopra i valori indicati dalla scheda tecnica del dispositivo.

In sostanza, su tutti e quattro i telefoni è possibile portare l’autonomia dallo 0 al 50% in grossomodo 30-35 minuti, a patto di utilizzare un alimentatore da almeno 20W. Si tratta, lo ripetiamo, di prestazioni piuttosto sottotono, considerato che ormai molti top di gamma Android raggiungono il 50% di batteria con appena 10 minuti di ricarica. In alcuni casi hanno bisogno di addirittura meno minuti.