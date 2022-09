Barbie: Margot Robbie definisce le foto leakate come “un momento umiliante”

Margot Robbie si è espressa di recente sul film Barbie, di cui sarà protagonista, e sulle foto leakate in cui lei assieme a Ryan Gosling sono stati ripresi dai Paparazzi a Los Angeles nei costumi dei rispettivi character. La Robbie ha definito quel momento come “umiliante”.

L’attrice ha detto a riguardo:

Non so dire quanto mi sentissi umiliata, quanto fossimo umiliati. Sembrava come se apparentemente ci stessimo divertendo, però, in realtà, stavamo morendo dentro. Dicevo a me stessa che quello era il momento più umiliante di tutta la mia vita.