Woody Allen smentisce le voci sul suo ritiro

Dopo che poco meno di 24 ore fa il popolare Woody Allen aveva dichiarato, attraverso il giornale spagnolo La Vanguardia, di essere pronto al ritiro, un comunicato ufficiale dello stesso attore e regista ha smentito tutto, cercando di chiarire la situazione.

Ecco il testo del comunicato:

No ha mai dichiarato di volersi ritirare, ha solo detto di non avere voglia di fare film che vengono destinati direttamente alle piattaforme, considerando che preferisce l’esperienza in sala. Woody Allen non ha intenzione di ritirarsi, e non vede l’ora di girare il suo prossimo film che sarà realizzato a Parigi.

Il lungometraggio è stato descritto come un qualcosa di simile a Match Point. Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto negli Stati Uniti, le ultime produzioni di Woody Allen si sono concentrate tutte in Europa. L’ultimo lungometraggio girato da Woody Allen è uscito nel 2020, e stiamo parlando di Rifkin’s Festival. Si tratta di un film girato in Spagna, a San Sebastian.

Negli ultimi tempi Allen si sta dedicando anche alla scrittura, considerando che a giugno è stata pubblicata in Italia per La Nave di Teseo la sua nuova raccolta di sketch umoristici, dal titolo Zero Gravity.