Werewolf by Night: la descrizione ufficiale parla delle ispirazioni horror del film

Dopo la pubblicazione del trailer di Werewolf by Night, il documento ufficiale che descrive il mediometraggio Marvel, ha offerto dei dettagli sulle ispirazioni horror del film. Si tratterà di un progetto che si rifarà apertamente agli horror cinematografici degli anni Trenta e Quaranta.

Ecco il contenuto della descrizione ufficiale:

Ispirato dai film horror degli anni Trenta e Quaranta, lo spaventoso special intende evocare un senso di paura e di macabro, con suspense e terrore che faranno da padrone in un progetto che vuole esplorare un nuovo angolo del Marvel Cinematic Universe.

Il compositore Michael Giacchino sarà il regista del film horror Marvel Werewolf by Night. Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal saranno i protagonisti del film Marvel Werewolf By Night. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly dovrebbe essere Nina Price, il personaggio che si trasforma in Vampire by Night.

Il character protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.

Il film uscirà il 7 ottobre su Disney+.