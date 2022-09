Spider-Man: le prime immagini della serie horror a fumetti

Nel periodo di Halloween uscirà negli Stati Uniti una serie horror su Spider-Man, dal titolo Deadly Neighborhood Spider-Man, in cui Peter Parker si ritroverà, letteralmente, ad affrontare i suoi demoni. A realizzare questo progetto sono stati chiamati Taboo dei Black Eyed Peas (Marvel’s Werewolf by Night) e B. Earl (Spirits of Vengeance: Spirit Rider) con i disegni di Juan Ferreyra (King in Black: Thunderbolts). Da poco sono disponibili le prime immagini dell’albo di esordio della serie.

Ecco le prime tavole e cover tratte da Deadly Neighborhood Spider-Man.

In questa storia Spider-Man si recherà a Los Angeles, e si ritroverà a fare i conti con un demone che intende lettralmente mangiarlo vivo.

Taboo ha dichiarato sul suo coinvolgimento in questo progetto:

Avere la possibilità di lavorare ad una serie a fumetti di Spider-Man, essendo il primo indigeno a realizzare una cosa del genere, segna l’apertura di una grande porta verso talenti prima poco rappresentati che possono da ora dare forma a figure universalmente conosciute. Da fan di Spider-Man, fin da quando sono piccolo, posso dire che questo è un vero e proprio sogno che diventa realtà.

Il primo numero di Deadly Neighborhood Spider-Man uscirà il 19 ottobre.