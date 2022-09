ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate ufficiali anche in Italia, si parte da 1.029 euro

In occasione dell'evento Dare to be Ultimate, Asus ha presentato i nuovi ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate. Saranno disponibili da ottobre anche in Italia.

In occasione dell’evento Dare to be Ultimate, Asus ha presentato i nuovi ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate. Montano entrambi il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9000+ 5G — velocità della CPU fino a 3,2 GHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM.

Tra le altre cose, i ROG Phone 6D Ultimate possono contare su una nuova porta per la dissipazione del calore, la AeroActive Portal, oltre che di alcune alette poste sulla camera di vapore per introdurre aria fredda nel chipset. Insomma, un sistema pensato per aumentare l’efficienza termica anche durante le sessioni di gioco estreme.

Il display è un Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici con tecnologia ROG Tuning per portare la frequenza d’aggiornamento massima a 165Hz. Il display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz, a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare. Il dispositivo è supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di spazio di archiviazione, “per un’esperienza di gioco affidabile e stabile”, promette Asus.

Il sistema a tripla fotocamera dispone di un sensore principale grandangolare Sony IMX766 da 50MP, una seconda fotocamera ultrawide da 13MP e una fotocamera macro. Troviamo, poi, il sistema audio GameFX: doppi altoparlanti per aumentare il bilanciamento degli effetti sonori stereo, oltre un ingresso jack per cuffie da 3,5mm (ormai una rarità sui telefoni top di gamma).

La batteria da 6000 mAh garantisce un’autonomia estremamente robusta. E quando è il caso di fare una sosta, l’adattatore HyperCharge da 65W consente di riportare la rapidamente la batteria al 100%.

I nuovi ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono disponibili esclusivamente nel colore Space Gray. ROG Phone 6D è dotato di illuminazione Aura RGB sul retro, 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256GB di memoria ROM. ROG Phone 6D Ultimate, che viene fornito con AeroActive Cooler 6, è dotato di un display a colori a matrice ROG Vision sul retro, 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM.

Saranno entrambi disponibili su ESHOP, Gold Store e Unieuro a partire da ottobre: il ROG Phone 6D a 1.029 euro e il ROG Phone 6D Ultimate a 1.499 euro.