iPhone 15, già tempo di rumor: Dynamic Island su tutti i modelli, ma 120Hz solo sui Pro

Il lancio dei nuovi iPhone 14 è avvenuto soltanto pochi giorni fa, ma poco importa perché la macchina dei rumor e delle speculazioni sugli iPhone 15, che usciranno soltanto tra un anno, si è già messa in moto. Secondo alcune nuove indiscrezioni, Apple è intenzionata a portare la nuova Dynamic Island anche sui due iPhone ‘essenziali’, dopo il successo già riscontrato sulle linee Pro e Pro Max.

Se così fosse, nel 2023 gli iPhone 15 e 15 Plus diranno finalmente addio al vecchio notch, acquisendo la nuova soluzione con due moduli (selfie cam e sensori per FaceID) a ‘punto esclamativo’ e barra dinamica per le notifiche. A dirlo è Ross Young, nota voce autorevole nel campo dei display per smartphone.

Storia diversa per gli schermi con refresh rate massimo a 120Hz: continueranno ad essere una esclusiva dei due iPhone high-end, ossia iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (che tuttavia potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra).

Attualmente i fornitori non sarebbero ancora in grado di fornire un numero sufficiente di pannelli ProMotion OLED LTPO ad un prezzo ragionevole. Per questa ragione, sarebbe da escludere la loro integrazione anche nei due iPhone 15 essenziali. Ricordiamo che i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dispongono di uno schermo di ultima generazione con frequenza di aggiornamento dinamica compresa tra un range di 1-120Hz. Proprio questa peculiarità ha permesso l’introduzione della nuova modalità Always-on Display.