Il OnePlus Nord Watch si mostra in un primo teaser

OnePlus si prepara al lancio del suo atteso primo smartwatch della linea Nord, brand dedicato ai prodotti mid-range e entry-level. Il Nord Watch si è fatto vedere in un primo teaser rilanciato dalle pagine social di OnePlus India.

Il dispositivo avrà un design piuttosto classico, con un quadrante di forma rettangolare e la presenza di almeno un tasto fisico. Troviamo poi anche quello che sembra un cinturino in silicone.

Per il momento non ci sono ancora moltissime informazioni sul dispositivo. Ad esempio, non sappiamo se Nord Watch sarà un vero e proprio smartwatch o se al contrario sarà, più che altro, una fitness band. Il OnePlus Watch, ad esempio, non aveva grosse funzionalità ‘smart’, come ricorda il sito GSMarena. Peraltro, il Nord Watch avrà anche un prezzo più basso.

Lecito aspettarsi una scheda tecnica non particolarmente avanzata. Al momento OnePlus non ha ancora comunicato la data di presentazione del Nord Watch. Secondo alcuni precedenti rumor, il dispositivo verrà presentato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.