Iniziamo la recensione di Chiara con una precisazione importante: nel suo ultimo lungometraggio, presentato in concorso alla 79isima Mostra del Cinema di Venezia e intitolato Chiara, Susanna Nicchiarelli ha scelto di raccontare poco meno di vent’anni di vita della santa.

Parlando si Assisi, e la maggior parte delle persone penserà immediatamente al figlio più famoso di questa città dell’Italia centrale: Francesco, il santo del XIII secolo che sapeva parlare con gli animali. Pochi conosceranno la sua coetanea, amica e compagna assisana: Chiara, o Chiara Offreduccio.

Dopo aver appreso del voto di povertà di Francesco, questa figlia di una famiglia aristocratica decise di voler seguire il suo esempio e fondò un proprio ordine, da allora noto come Ordine delle Povere Dame.

Dopo una vita dedicata a Cristo in cui avrebbe compiuto diversi miracoli ed è stata anche la prima donna a scrivere una serie di linee guida monastiche, Chiara d’Assisi fu santificata solo due anni dopo la sua morte nel 1253. Facendo luce sulla giovinezza di Chiara fin dal nel momento in cui ha rinunciato ai suoi beni terreni,

la Chiara medievale di Susanna Nicchiarelli è una “bestia rara”, un film biografico altamente religioso e devoto con splendidi intermezzi musicali medievali, ma anche con pochissimi conflitti o archi narrativi.

Il privilegio della povertà

proseguiamo con la recensione di Chiara con un excursus temporale, corre l’anno 1211 e Chiara (Margherita Mazzucco) e la sua amica Pacifica (Flaminia Mancin) scappano di casa per raggiungere il giovane Francis (Andrea Carpenzano) e i suoi fratelli, con grande sgomento dei genitori.

Dopo essersi tagliata i capelli e aver votato una vita di povertà e castità, Chiara è presto venerata come esempio da altre donne, che si riversano nel convento che chiama la sua residenza. Ciò include la sorella minore, e quando lo zio si presenta per riportare a casa la ragazza più piccola, accade un miracolo: la sorella di Chiara diventa così pesante che gli uomini di suo zio non possono portarla via.

Chiara e le altre suore iniziano il loro ordine in cui non c’è posto per la gerarchia, anche se le altre seguono ciecamente ciò che dice Chiara e cercano il suo consiglio ogni volta che è necessario. Una donna così forte invita inevitabilmente al vaglio di Roma, e non ci mette molto il papato a dichiarare che alle donne non è concesso il “privilegio della povertà”, né a viaggiare all’estero come Francesco e i suoi fratelli, con dispiacere di Chiara.

Diversi miracoli accadono dentro e intorno al convento: un vaso viene magicamente riempito fino all’orlo di olio d’oliva, una delle sorelle maggiori viene miracolosamente guarita e quando un pesante pannello di legno cade sopra Chiara ne esce da sotto indenne. “Ho fatto un altro miracolo?” chiede incredula agli altri.

L’ordine fa anche la sua parte di buon lavoro nella zona, tra l’altro elevando gli animi della popolazione locale quando la peste colpisce. Eppure il conflitto di Chiara con Roma continua, poiché il Santo Seggio rimane disturbato dai metodi non convenzionali e dalla forza di donna di Chiara.

Chiara di Nicchiarelli segue piuttosto fedelmente le vicende note della vita di Chiara d’Assisi dal 1211 al 1228.

In tono vicino ai testi su cui si basa la sceneggiatura, la narrazione del film è spogliata di ogni contenuto melodrammatico.

La vita di Chiara non è necessariamente tranquilla, ma gran parte è spesa a discutere di vita monastica, brani biblici e vivere secondo la guida del Signore. Chiara è ritratta come una giovane donna santa che alza raramente la voce ed è pura di cuore e di anima.

In mancanza di una parola migliore, questo fa sentire Chiara un po’ noiosa, anche con una durata moderata di un’ora e 45 minuti. Nicchiarelli ravviva il film con intermezzi musicali, proprio come il suo precedente film Miss Marx. Mentre in quel film i canti erano decisamente anacronistici, in Chiara le opere sono propriamente medievali, accentuando il tono complessivo monastico e religioso.

Rende Chiara una strana opera, un film incentrato su un’icona femminista senza molto spirito e un film che non si collega in alcun modo ai nostri tempi.

Il ritratto di una santa

Arriviamo alla conclusione della recensione di Chiara dicendo che è senza dubbio un film stranamente affascinante, anche se senza molto equilibrio e a volte trascinando i piedi. In assenza di un vero antagonista, essendo il papato principalmente una presenza fuori campo, il film si riduce a una serie di eventi nella vita di questo santo, in cui qualsiasi avversità viene rapidamente superata da un miracolo o dalla preghiera.

Come in Miss Marx, Nicchiarelli in Chiara cerca di creare un’icona,

ma la sua Chiara è troppo santa per lasciare un’impressione duratura, motivo per cui la maggior parte delle persone conosce Francesco d’Assisi, e non Chiara.

La storia inizia ad Assisi nel 1211 quando Chiara, appena 18enne (interpretata da Margherita Mazzucco, resa famosa dalla serie di successo L’amica geniale), scappa dalla casa del padre per stare con l’amico Francesco (Andrea Carpenzano). Rifugiatasi in un convento e raggiunta dalla sorella minore Agnese, inizia a vivere in povertà e secondo la parola di Dio insieme alle consorelle.

Il film è distribuito interamente in dialetto, che a volte è difficile da seguire, anche se gli attori fanno un lavoro ammirevole con la lingua e il risultato è abbastanza naturale e spontaneo.

Nel cast spicca Margherita Mazzucco per il ritratto serafico e coraggioso di una ragazza e di una donna che rifiuta di piegarsi alle violenze della sua famiglia o alle pressioni esercitate dal cardinale Ugolini e dal futuro papa Gregorio IX (il criptico Luigi Lo Cascio).

Tutto ciò che desidera è vivere con le sue sorelle in povertà e libertà, come i frati francescani. L’attrice gode anche di una buona intesa con Andrea Carpenzano, il loro rapporto amichevole fratello-sorella appare puro e autentico, anche se non privo di conflitti. La coppia diventa particolarmente importante per il riconoscimento papale che Francesco riceve per il suo lavoro.

Ma secondo il pontefice Chiara non è in grado, come donna, di «dare l’esempio» o di predicare la parola di Dio fuori dalle mura del convento.

Il loro fisico si adatta perfettamente ai loro personaggi, il resto del cast si astiene da interpretazioni eccessivamente enfatiche o retoriche. Il risultato è notevole e difficile da ottenere, soprattutto quando si lavora su personaggi che parlano principalmente di miracoli, compassione, spiritualità e opere pie.

Gli inserti musicali, le canzoni e le danze del film, nel frattempo, sono relativamente organici e sono tutti ben orchestrati. Sembrano più pause drammatiche che vere e proprie scene, che celebrano momenti cruciali della storia, come ad esempio il recupero dell’anziana sorella Balvina (Paola Tiziana Cruciani).

Nicchiarelli si è rivolto a Crystel Fournier per una fotografia inondata di colori caldi, esaltando l’espressività dei volti segnati dei protagonisti, il verde contaminato che li circonda e la bellezza austera degli edifici religiosi.

La sequenza in cui viene recitato il famoso Cantico delle Creature e la scena che ritrae Chiara davanti al convento e sempre più circondata da uno stormo di piccioni, sono forse due delle più commoventi e ispirate del film, visivamente parlando.

Inoltre, in più di un’occasione, lo spazio e la messa in scena sono gestiti in modo simmetrico, con gli attori rivolti frontalmente alla telecamera, richiamando chiaramente l’iconografia cristiana dell’epoca.