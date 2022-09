Teen Titans Go! – Il video con l’apparizione di Zack Snyder

Dopo che era stata annunciata la presenza di Zack Snyder in un episodio di Teen Titans GO!, il popolare regista è apparso finalmente nella serie, ed online è stata diffusa la clip in cui Snyder fa la sua comparsa.

Ecco il video di Zack Snyder in un episodio di Teen Titans GO!

This went so HARD oh my god pic.twitter.com/bDlSbPvZFA — AJ 🏳️‍🌈 | #FlashPack (@AjepArts) September 16, 2022

Nel filmato vediamo il regista incontrare il gruppo dei Teen Titans per mostrare loro un nuovo film da lui realizzato che ha come protagonisti i membri della Justice League. Si tratta di un estratto divertente e capace di intrigare gli appassionati DC Comics.

Nella puntata, intitolata 365, i Teen Titans devono stringere un accordo per la realizzazione del 365esimo episodio della serie, e per questo motivo, andando alla ricerca di un regista adatto, avranno l’opportunità d’interagire con Zack Snyder.

Ricordiamo che Teen Titans Go! proseguirà anche per l’ottava stagione, con le nuove puntate del cartone animato riveleranno anche la presenza di nuovi personaggi, tra i quali King Shark e Beard Hunter.

La nuova stagione del cartone animato segnerà anche un record per quanto riguarda le produzioni DC Comics, considerando che, grazie a questo risultato, Teen Titans Go! diventerà il cartone animato della casa editrice più longevo di sempre. L’ottava stagione permetterà al cartone di raggiungere anche il 400esimo episodio.