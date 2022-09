WhatsApp: arrivano i sondaggi nei gruppi, ecco come funzionano

WhatsApp sta lavorando ad un ricco pacchetto di novità. La beta 2.22.20.11 di Whatsapp per Android si sta rivelando una miniera ricca di interessanti funzioni nascoste. L’ultima novità scoperta dai tester riguarda i gruppi.

Presto sarà possibile creare dei sondaggi destinati ai membri delle chat di gruppo di WhatsApp. La funzione è ancora silente, ma è stata scoperta dal sito WABetaInfo, notoriamente sempre ben informato e attento sulle principali novità legate all’app di messaggistica.

La funzione consente di creare sondaggi nei gruppi. I sondaggi possono contenere fino ad un massimo di 12 opzioni diverse per le risposte. Per creare un sondaggio sarà sufficiente selezionare l’apposito comando, che farà la sua comparsa assieme agli altri pulsanti.

Non è l’unica novità scoperta all’interno della versione 2.22.20.11 della beta di Whatsapp per Android. Tra le altre cose, sappiamo che, finalmente, sarà anche possibile modificare i messaggi inviati su WhatsApp, come è già possibile fare su un gran numero di applicazioni di messaggistica rivali. La novità era già stata scoperta da alcuni precedenti leak, ma un nuovo indizio fa pensare che la modifica dei messaggi sia ormai davvero vicina. Ne abbiamo parlato più nei dettagli in questa news.