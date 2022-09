WhatsApp, presto la possibilità di modificare i messaggi: nuovi indizi confermano l’imminente arrivo

Presto sarà, finalmente, possibile modificare i messaggi inviati su WhatsApp, come è già possibile fare su un gran numero di applicazioni di messaggistica rivali. La novità era già stata scoperta da alcuni precedenti leak, ma un nuovo indizio fa pensare che la modifica dei messaggi sia ormai davvero vicina.

In passato i vari sviluppatori e tipster attivi su WhatsApp avevano già condiviso alcuni screenshot che mostravano il funzionamento della modifica dei messaggi su iOS e Android, i due principali sistemi operativi mobile. La novità è che la funzione è stata scoperta per la prima volta anche su una beta di WhatsApp per destktop.

La funzione, come si dice in gergo, è ancora silente. C’è a livello di codice, ma non si vede e non è ancora stata attivata ufficialmente.

Nella beta 2.22.20.12 di WhatsApp per Android è stato poi scoperto un nuovo aggiornamento, che consente all’applicazione di aggiornare i messaggi mostrando l’ultima versione modificata. Si tratta, a scanso di equivoci, di una funzione ancora in fase di sviluppo. Non sappiamo quando sarà disponibile per tutti, nella versione stabile dell’app, ma indizio dopo indizio, sembra chiaro che ormai è questione di davvero poco tempo. Forse entro la fine del 2022.