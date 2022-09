The Haunted Mansion: posticipata la data d’uscita

The Haunted Mansion non sarà più distribuito a marzo 2023. La Disney ha comunicato una nuova data d'uscita.

The Haunted Mansion non uscirà più a marzo 2023, come preventivato in precedenza. Il lungometraggio della Disney avrà una nuova data di distribuzione, che è quella dell’11 agosto 2023. Il progetto è stato presentato durante il D23 Expo.

L’annuncio dell’uscita di The Haunted Mansion ad agosto 2023 arriva dopo che sono state comunicate le date di distribuzione di Mufasa: The Lion King e Inside Out 2.

Negli ultimi giorni è stato comunicato anche il nome di Winona Ryder, che si aggiunge a quello di altri membri importanti di un cast piuttosto nutrito per Haunted Mansion. Gli interpreti che faranno parte del progetto sono: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis che farà Madame Leota e Jared Leto come Hatbox Ghost. Inoltre ci saranno anche delle apparizioni di Dan Levy e Hasan Minhaj.

il film vedrà il personaggio protagonista interpretato dalla Dawson che decide di iniziare un nuovo percorso di vita assieme al figlio di 9 anni, interpretato da Chase Dillon. Perciò i due vanno a vivere in una casa a buon mercato di New Orleans, scoprendo che si rivelerà essere tutt’altro che un buon affare. Inizierà così un percorso che li poterà a consultare un prete, un esperto di paranormale, un sensitivo ed uno studioso di storia.