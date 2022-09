Squid Game: Leonardo DiCaprio potrebbe partecipare alla serie TV

La seconda stagione di Squid Game inizierà ad essere girata nel 2023, ma, nel frattempo, il creatore del progetto, Hwang Dong-hyuk, ha parlato dello sviluppo della produzione, dichiarando che, in futuro, anche Leonardo DiCaprio potrebbe unirsi al cast degli interpreti protagonisti.

Ecco le parole di Hwang Dong-hyuk:

Non ci saranno attori di Hollywood nella seconda stagione. Non è una cosa in programmazione, e, se le cose cambieranno, succederà nella terza stagione. La seconda stagione sarà ancora ambientata in Corea. Leonardo DiCaprio ha dichiarato di essere un grande fan di Squid Game, e se le cose andassero per il verso giusto, potremmo chiedergli di unirsi al gioco.

La seconda stagione di Squid Game inizierà ad essere girata nel 2023, ed uscirà nel 2024. Ricordiamo che la serie TV ha ottenuto 14 candidature agli Emmy, e ne ha vinti sei.

Questa la sinossi della serie, uscita lo scorso settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?