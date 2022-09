Semi di chia: la carta vincente per un’alimentazione sana

Se vuoi perdere un po’ di peso opta per i semi di chia. Sono semi commestibili della Salvia hispanica, una pianta da fiore facente parte della menta originaria del Messico centrale e meridionale. Oppure appartenenti alla Salvia columbariae dell’America sudoccidentale e del Messico.

I semi di chia sono altamente consigliabili per vari motivi. Così di recente sono tornati fra gli scaffali dei negozi di spezie, di alimentari o specializzati in budini, salatini e anche marmellate. Questo tipo di semi viene valorizzato anche come un mezzo purificante dell’apparato digestivo. Mescola, per esempio, semi di chia con acqua e limone per dare sollievo alla stitichezza e aiutare la perdita di peso.

Circa due cucchiai di semi di chia non trasformeranno una dieta e non sostituiranno le vitamine che vengono assunte invece con verdure. I medici però indicano questo genere di seme come un ottimo beneficio per la salute umana per le preziose sostanze che contiene. È ricco di acidi grassi e molte fibre, ma anche antiossidanti. Non fanno dimagrire, ma sono una pratica opzione per le restrizioni delle diete. Il suo mercato è iniziato a crescere dal 2019 aumentando oltre il 22% l’anno. Sembra che proseguirà con tale incremento fino al 2025.