Samsung vuole a tornare a vendere i suoi smartphone in Russia

Anche Samsung fa parte della lunga lista di produttori che aveva scelto di abbandonare la Russia in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. Samsung occupava circa il 30% del market share del mercato locale degli smartphone. Una perdita non indifferente per il produttore coreano, che, infatti, ora sembra intenzionato a tornare sui suoi passi.

A dare la notizia è Reuters, riprendendo un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano Izvestia. Secondo questa voce, Samsung potrebbe riprendere le esportazioni dei suoi prodotti in Russia entro la fine di ottobre. Cioè già a partire dal mese prossimo.

Peraltro, nonostante Samsung abbia smesso di vendere i suoi prodotti, curiosamente il produttore ha continuato ad aggiornare con costanza le pagine del suo sito in lingua russa. Anche per questo motivo, era abbastanza evidente che si fosse trattato di un semplice arrivederci e non di un addio. Sempre secondo Izvestia, ad ottobre Samsung potrebbe anche riaprire i battenti del suo store russo.

Nel frattempo, anche Apple ha detto addio alla Russia ma ciononostante gli iPhone 14 saranno disponibili comunque nel paese grazie alla rete di importatori non ufficiali. Nonostante le sanzioni e nonostante non siano disponibili attraverso i canali ufficiali della Apple, le prevendite dei nuovi iPhone 14 stanno andando pure parecchio bene. Ne abbiamo parlato in questa notizia.