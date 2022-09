iPhone 14: nonostante le sanzioni, a Mosca si vende come il pane: merito del mercato grigio

Nonostante Apple abbia ritirato tutti i suoi prodotti dalla Russia, l’iPhone 14 arriverà comunque nei principali negozi di elettronica di Mosca. E non solo, ironia della sorte, sembra pure che il telefono stia avendo molto più successo del suo predecessore, nel senso che se ne starebbero vendendo molte più unità.

Attualmente l’iPhone 14 è in fase di prevendita. I risultati di questa campagna di prenotazioni sono impressionanti: gli ordini sono aumentati del 150% rispetto ad un anno fa, quando l’iPhone 13 veniva venduto nel paese attraverso i canali ufficiali della Apple.

Tecnicamente i nuovi smartphone non vengono importati in Russia direttamente dalla Apple, provengono da un circuito di distribuzione parallelo. In gergo si parla di mercato grigio, che non è un’attività strettamente illegale, anche se in alcuni casi le aziende possono cercare di ostacolare queste reti di distribuzione non ufficiali.

I telefoni della Apple non sono gli unici prodotti importati in Russia in questo modo. Le auto Tesla, ad esempio, hanno sempre avuto un discreto successo a Mosca, nonostante la casa automobilistica non importi ufficialmente i suoi veicoli in Russia.

Nonostante queste ambiguità, in Russia gli iPhone 14 vengono venduti direttamente dagli operatori telefonici, come MTS. Secondo MTS, il 70% dei preordini riguardano i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, il che sarebbe in linea con i trend internazionali, che ci parlano di un lancio di successo per i due modelli high-end e di un debutto sottotono per i due telefoni ‘entry-level‘.