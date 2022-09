iPhone 14 Plus, male i preordini: la maledizione del ‘quarto’ incomodo continua

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone 14 Plus starebbe replicando le performance insoddisfacenti dei vecchi iPhone Mini. Le dimensioni non sono tutto?

A poco meno di una settimana dal loro lancio, stanno già uscendo alcune analisi sull’andamento della campagna di preordini dei nuovi iPhone 14. Se i modelli high-end stanno continuando ad andare molto bene, sembra che non si possa dire la sessa cosa per i due ‘iPhone essenziali’.

A deludere sarebbero le performance del nuovo iPhone 14 Plus, che avrebbe registrato un interesse addirittura inferiore a quello del ‘compianto’ iPhone 13 Mini. Lo ricordiamo: negli ultimi tre anni Apple ha sempre presentato quattro smartphone, ma la novità è che nel 2022 la linea Mini è stata sostituita dall’inedito iPhone 14 Plus, uno smartphone con la stessa scheda tecnica dell’iPhone 14 ‘base’, ma con dimensioni identiche a quelle dell’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 14 Plus è stato lanciato proprio con il preciso scopo di rimediare agli insuccessi della linea Mini, che negli anni scorsi aveva sempre occupato una quota di mercato marginale.

Apple non rilascia informazioni ufficiali sull’andamento dei preordini dei singoli modelli e per avere una fotografia più precisa bisognerà aspettare inevitabilmente la prossima trimestrale. Fino ad allora bisogna fare fede alle stime degli analisti, come Ming-Chi Kuo (che a sua volta si limita a valutare i tempi d’attesa di ciascun iPhone).

Il verdetto? L’iPhone 14 Pro Max starebbe andando molto bene, al punto che i tempi d’attesa si starebbero già facendo piuttosto prolungati. L’iPhone 14 Pro, invece, sta andando secondo le aspettative. Male invece gli iPhone 14 e 14 Plus, che hanno registrato entrambi un interesse modesto.

Per questo motivo, Kuo non esclude che Apple possa decidere di rivedere in parte le quote di produzione, dando priorità alle spedizioni dei due modelli high-end.