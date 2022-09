iPhone 14, connessione satellitare non solo negli USA: entro al fine del 2022 anche in altre nazioni

Apple porterù la connettività satellitare offerta sui nuovi iPhone 14 in alcuni nuovi paesi entro la fine dell'anno. Attualmente è disponibile solo in Nord America.

Apple intende portare la connettività satellitare offerta sui nuovi iPhone 14 in alcuni nuovi paesi entro la fine dell’anno, o comunque non più tardi della prima metà del 2023. Attualmente la funzione è disponibile esclusivamente negli USA e in Canada, dove peraltro sarà offerta gratuitamente per i primi due anni.

Ma facciamo un passo indietro. I nuovi iPhone 14 offrono, per la prima volta, una funzione che sfrutta le connessioni satellitari. Si chiama Emergency SOS e consente di inviare messaggi d’emergenza in situazioni di pericolo, quando le reti cellulari tradizionali non sono disponibili. Un esempio su tutti: pensate ad un escursionista che si perde in alta montagna e non sa più come tornare indietro o è gravemente ferito.

Per il momento la connessione satellitare serve soltanto a questo: è una funzione pensata solamente per le emergenze, quindi scordatevi – almeno per ora – di poter usare i satelliti (come quelli di Starlink) per guardare Netflix o connettervi ad Instagram.

Il servizio debutterà a novembre, ma come già accennato sarà inizialmente disponibile soltanto in Nord America. Secondo il sito MacPrime, questa esclusiva avrà in realtà vita molto breve. Apple sta già lavorando per portare la funzione Emergency SOS in numerosi altri paesi entro la fine dell’anno.

Poi, ad inizio 2023, il servizio verrà esteso ad un altro gruppo di nazioni. Al momento non sappiamo quali paesi siano inclusi nelle due liste, e pertanto non sappiamo ancora quando la connettività satellitare arriverà anche in Italia. Vi terremo aggiornati man mano che usciranno nuove informazioni.