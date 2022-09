Intel: arriva Processor, il sostituto di Pentium e Celeron

Intel oggi ha rivelato il suo Processor, CPU che andrà a piazzarsi nel mercato dei PC essential come sostituto per Celeron e Pentium. L’idea dietro e quella di inserire questo processore nei portatili a partire dal 2023.

Questa forma semplificata in termini di branding permetterà a Intel di focalizzarsi maggiormente sui marchi di punta (Core, Evo e vPro), migliorando anche la comunicazione stessa del brand verso questo target.

Che lo si utilizzi per lavoro o per tempo libero, l’importanza del PC è sempre più evidente con il crescere della velocità degli sviluppi tecnologici che danno forma al mondo moderno. Intel è impegnata a guidare l’innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori ‘entry-level’ sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze. – Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms