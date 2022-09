Hollow Knight: Silksong arriverà anche su PS4 e PS5

Hollow Knight: Silksong uscirà anche su PS4 e PS5. Lo ha annunciato Sony con un tweet in cui conferma che l’attesissimo secondo capitolo del metroidvania targato Team Cherry arriverà anche su PlayStation, oltre che su PC, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X e S.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

Annunciato ufficialmente nel 2019, Hollow Knight: Silksong avrà come protagonista Hornet, principessa combattente e protettrice di Hallownest, che si ritrova ad esplorare un regno completamente nuovo. Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet dovrà combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong non ha ancora una data d’uscita e che il gioco sarà disponibile al Day One anche su Xbox Game Pass.