Gran Turismo: Archie Madekwe nel cast del film

L'attore Archie Madekwe si è unito al cast di Gran Turismo, per un lungometraggio che avrà anche David Harbour.

Per il film Gran Turismo è stato ingaggiato un altro nome, dopo che qualche giorno è stato annunciato David Harbour nel cast: Archie Madekwe sarà uno degli interpreti protagonisti del lungometraggio. Fino ad ora abbiamo visto l’attore nella serie TV See ed in Midsommar.

Dopo qualche mese di silenzio, sono arrivati i primi nomi del cast di Gran Turismo. L’annuncio della produzione è arrivato a maggio 2022. Il produttore Asad Qizilbash ha dichiarato:

È grandioso il fatto di poter avere una partnership con la Columbia Pictures per poter dare vita ad uno dei franchise videoludici più amati. Non vediamo l’ora di poter ammirare la visione di Neill Blomkamp per questo progetto.

Il lungometraggio su Gran Turismo sarà diretto da Neill Blomkamp, ed al centro della storia ci sarà un adolescente appassionato di Gran Turismo capace di portare le sue abilità videoludiche nella vita reale, proponendole su una competizione con delle auto Nissan. Tutto ciò lo renderà un pilota professionista.

La sceneggiatura di Gran Turismo sarà realizzata da Jason Hall, che ha già lavorato alla scrittura di American Sniper, e da Zach Baylin. A produrre il progetto saranno Asad Qizilbash e Carter Swan per PlayStation, assieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Hall sarà il produttore esecutivo assieme al creatore del gioco Kazunori Yamauchi.