Fairy Tale: il romanzo di Stephen King diventerà un film

Nonostante sia appena stato distribuito nelle librerie, il romanzo di Stephen King, Fairy Tale, è già stato bloccato per un progetto cinematografico. L’ultima opera del re dell’orrore diventerà un film. L’adattamento verrà realizzato da Paul Greengrass, che si occuperà anche della produzione.

Lo stesso Paul Greengrass ha detto del progetto:

Fairy Tale è il prodotto dell’opera di un genio. Si tratta di una storia d’avventura piuttosto classica, nonché di un’allegoria disturbante.

E poi Stephen King ha aggiunto:

Sono un fan di Paul Greengrass, e penso che lui sia una scelta fantastica per realizzare questo progetto.

Fairy Tale è la storia di un ragazzo di diciassette anni che riesce ad aprire le porte di un mondo parallelo in cui le forze del male e del bene sono in guerra, e dove la posta in palio è molto alta, sia per il loro mondo che per il nostro. Il protagonista del romanzo è Charlie Reade, un bravo studente che eccelle nel football e nel baseball. Ma la sua vita è stata segnata dalla morte violenta della madre, che ha portato il padre a rifugiarsi nell’alcol. La vita del ragazzo cambierà quando incontrerà Howard Bowditch, un uomo per cui inizierà a lavorare, che vive recluso in una grande casa su una collina, e sarà in quest’occasione che s’innamorerà del cane Radar. Alla sua morte, Bowditch, lascerà a Charlie una cassetta che racconta la storia di un grande segreto di cui nessuno è a conoscenza. Bowditch conosce il modo per entrare in un’altra dimensione.