Aerei: primo congresso del patto per la decarbonizzazione

Data da appuntare in agenda, il 21 settembre è la giornata dedicata al primo congresso per la decarbonizzazione del trasporto aereo. L’evento unirà player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore. Lo scopo prefissato è attuare la discussione sulla transizione green e la neutralità climatica settoriale entro il 2050.

L’appuntamento si terrà alle ore 9:30 al Terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino. Un modo per riflettere sui primi dati emersi nel trasporto aereo relativi agli obiettivi di decarbonizzazione. Il congresso annuale prevede la proposta di confronto e dialogo fra aziende e istituzioni per giungere a obiettivi di sostenibilità nel settore del trasporto aereo. Le parole chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione verde sono: tecnologie innovative, aeromobili, infrastrutture e intermodalità. In pratica, strategie di breve, medio e lungo periodo.

Ecco le figure che prenderanno parte all’evento-dibattito. Queste fanno parte del mondo aziendale.