Adobe acquisisce Figma per 20 miliardi di dollari

Come anticipato, l'accordo fra Adobe e Figma dovrebbe concludersi nel 2023, con la prima che ha acquisito la seconda per un totale di 20 miliardi di dollari.

Non si vedono di certo ogni giorno delle acquisizioni degne di nota, che riguardano cifre da capogiro, per quel che riguarda alcune grosse aziende nel mondo, almeno non come quella di cui vogliamo parlare oggi. Adobe, infatti ha acquisito per circa 20 miliardi di dollari Figma, fra contanti e azioni.

Parliamo del più grosso acquisto che sia stato fatto per una compagnia privata che opera nel campo dei software, come approfondito da Katie Roof di Bloomberg e ripreso da Engadget. Sembra che il piano sia quello di far accelerare il processo di creatività sul web e di portare in ballo più tecnologia di Creative Cloud.

Possiamo di conseguenza attendere delle novità grosse per quel che riguarda Figma, anche se non nel giro di qualche giorno. Sembra infatti che l’accordo si chiuderà nel corso del 2023 nel caso in cui tutto vada bene, visto che acquisizioni di questo tipo richiedono varie conferme.

Come spiegato, almeno al momento, Figma non verrà completamente ripensato da Adobe, visto che al momento sono a quanto pare previsti dei semplici miglioramenti per la nota piattaforma, e avremo di sicuro nel giro dei prossimi mesi di scoprire ulteriori novità in tal senso.